У художественного руководителя "Дизель Студио" Егора Крутоголова есть родной брат Константин и 6 двоюродных братьев, двое из которых в рядах ВСУ защищают Украину от российских окупантов. Одного из двоюродных братьев артиста, Анатолия, серьезно ранили под Херсоном. Об этом рассказали на официальной странице "Дизель шоу" в Instagram.

"Обломок от снаряда прошел насквозь, если бы 3 см в сторону, просто бы перебил позвоночник пополам. Сначала его привезли в Николаев, а потом перевезли в госпиталь в Одессу, где он провел 5 месяцев. Сейчас он уже в Николаеве, проходит реабилитацию и учится ходить — с коляски перешел на костыли. Мы все верим и желаем ему вернуться к полноценной жизни. Большая благодарность его любимой Светлане за заботу и поддержку", — рассказал Егор Крутоголов.

Недавно во время концертного тура "Дизель Шоу" актер приехал в родной город и смог увидеться с пострадавшим родственником.

"Мы давали концерт для военных в Николаеве, и ему удалось прийти и посмеяться. Я был очень рад видеть его улыбку. Наверное, у каждого сейчас есть кто-то близкий, кого зацепила, ранила или забрала эта несправедливая война. И нам нужно помогать тем, кто сейчас воюет и тем, кто вернулся с войны", — подчеркнул Крутоголов.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.