Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает веселить аудиторию в сети. В своем последнем видео блогер Леся Никитюк рассказала о том, как она отметила Пасху ранее, но это актуально и перед Пасхой в этом году. Уже традиционно, ведь прошло уже три года с момента данных событий.

В ролике она показала, как священник освящает ее и все ее вещи святой водой. Хотя знаменитость была очень впечатлена происходящим, она также не могла скрыть своего разочарования, когда священник облил ее лицо водой и размазал ее макияж.

Несмотря на это, Леся осталась в хорошем настроении и продолжила участвовать в обряде. В видео можно слышать, как ведущая добавила в ряд популярную песню из «Тик-Тока» на тему праздника.

В сети сразу поделились мнением:

«Как вчера это было, помню это видео; Говорят он до сих пор там стоит и освящает; Не понравился макияж😅; Смеюсь над этим видео каждый год; Классика от Леси🔥😂; Теперь вы и сами можете освящать пасхальные корзины ☺;

Лайфхак от священника – священная вода вместо мицеллярки 😂; От души посвятил; Мне кажется, что священники ждут этого праздника весь год более всех; реально священники от души повеселились».

Напомним, Великий из "Квартал 95" жестко высмеял скандальную блогершу из Закарпатья.

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