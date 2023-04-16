Известная актриса Ольга Сумская обратилась к украинцам с важным обращением перед праздником.

По словам популярной украинской актриса Ольги Сумской, на данный момент самая актуальная тема реабилитации наших детей во время этой страшной войны. Поэтому актриса решила рассказать об одном проекте, который создан для лечения вызванных войной психотравм у детей и их адаптацией к новой реальности.

«Итак, сейчас идет набор детей в оздоровительно-образовательный лагерь для психологической реабилитации. В прошлом году произошли две смены лагеря, вскоре стартует третья смена в целом.

В этом году запланировано 6 смен лагеря. Изменения будут проходить согласно усовершенствованным подходам, дополнительным протоколам и авторской программе» - поделилась Ольга и попросила украинцев рассказать об этом всем, чтобы больше услышали о помощи.

В сети выразили свои переживания:

«Благослови, Боже, этот проект!; Напишите пожалуйста, кто был в этом лагере. Спасибо; Ольга, красавица с доброй душой; Как же попасть деткам сидящим в убитых селах без света и воды...не имеющих средств даже на выезд и проживание в безопасном месте».

Ранее Ольга поделилась необычным видео, в котором обратилась к фанатам прямо во время спектакля, стоя за кулисами.

"Спасибо нашим защитникам за возможность творческого единения! Это так ценно сегодня!".

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