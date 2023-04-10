Украинская актриса Ольга Сумская активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет образами. 56-летняя звезда старается подбирать классические наряды, изящные костюмы и впечатляет образами с акцентом на традиционный украинский стиль.

В этот раз Ольга покорила миловидным образом в платье с нежно-бирюзовой цветастой вышивкой, дополнила образ ярким малиновым венком и аккуратной укладкой. Макияж с акцентом на глаза, множество бус и простой букет только подчеркнули ее привлекательность.

«С Вербным воскресеньем, родные! 🌿🙏🏻» - поделилась Сумская.

В сети принялись рассуждать:

«Невероятно красивая Женщина! Очаровательная Красотка!; Глаз не оторвать😍; Вам очень к лицу эти цвета; Какая вы красивая😍; Боже, какое хорошее фото! Можно рассматривать часы, каждый цветочек, каждую бусинку;

Боже, какая ты красивая! На этой фотографии просто красавица, равных нет!; Поздравляю еще праздником, пани Оленька!; Женщина-весна!; Красавица украиночка))!».

Также, по словам Ольги Сумской, она с коллегами снялась не в простом клипе - они также побывали на свадьбе украинских защитников. Артистка успела попозировать в традиционном наряде и впечатлила моложавым видом.

Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.

Как сообщала Politeka, Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом.

Также Politeka писала, что фаворитка Вакарчука Соловой показала атмосферу своих концертов.