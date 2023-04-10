Украинская актриса Ольга Сумская активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и впечатляет образами. 56-летняя звезда старается подбирать классические наряды, изящные костюмы и впечатляет образами с акцентом на традиционный украинский стиль.
В этот раз Ольга покорила миловидным образом в платье с нежно-бирюзовой цветастой вышивкой, дополнила образ ярким малиновым венком и аккуратной укладкой. Макияж с акцентом на глаза, множество бус и простой букет только подчеркнули ее привлекательность.
«С Вербным воскресеньем, родные! 🌿🙏🏻» - поделилась Сумская.
В сети принялись рассуждать:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Ситуация в Бахмуте резко изменилась, путин поставил оккупантам дедлайн: "За последние двое суток..."
Трагедия произошла во время толкотни возле церкви на Киевщине, кадры: спасти не удалось
"Гражданские самолеты начнут падать": как санкции ударят по рф в ближайшее время
"Через два часа Варвары не стало": история трегедии юной украинки и ее семьи
«Невероятно красивая Женщина! Очаровательная Красотка!; Глаз не оторвать😍; Вам очень к лицу эти цвета; Какая вы красивая😍; Боже, какое хорошее фото! Можно рассматривать часы, каждый цветочек, каждую бусинку;
Боже, какая ты красивая! На этой фотографии просто красавица, равных нет!; Поздравляю еще праздником, пани Оленька!; Женщина-весна!; Красавица украиночка))!».
Также, по словам Ольги Сумской, она с коллегами снялась не в простом клипе - они также побывали на свадьбе украинских защитников. Артистка успела попозировать в традиционном наряде и впечатлила моложавым видом.
Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.
Как сообщала Politeka, Ребрик в разноцветном пальто показала, как наслаждается первым весенним теплом.
Также Politeka писала, что фаворитка Вакарчука Соловой показала атмосферу своих концертов.