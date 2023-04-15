Катя Осадчая - известная украинская телеведущая, которая замужем за Юрием Горбуновым. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Осадчая занялась помощью в поиске пропавших без вести.

Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда рассказала, как готовиться к Пасхе.

"Приготовление к Пасхе для меня это больше, чем прямо к празднику. Я восхищаюсь нашими традициями. Это когда собирается семья за разрисовкой писанок, когда дома невероятно тепло и пахнет ванилью, когда с вечера приготовлен наряд в церковь и когда с утра после освящения вся семья за столом, а затем гости. Сейчас, к сожалению, не все могут быть с родными, мы знаем, что это временно и мы сделаем все, чтобы этот самый теплый праздник был снова, как когда-то, без тревог, без разлук, без грусти, без тоски", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как всегда, красиво и очень изысканно";

"Славянск. Люди тоже готовились...";

"В процессе подготовки, очень люблю этот период подготовки";

"Нигде в мире нет такого "духа праздника" как у нас дома. Нигде так не готовятся, не пекут, не молятся.. Хочется мира и домой!".

Напомним, Осадчая отреагировала на запрет спортсменов выступать с россиянам

А еще Politeka сообщала, что Осадчая призналась, как относится к переносу празднования Пасхи

Также Politeka писала, что Катя Осадчая обратилась к украинцам в важный день



