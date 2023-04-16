Звезда "Дизель шоу", популярная актриса и певица Виктория Булитко родом из Запорожья, именно там живет вся ее семья.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram рассказали, что Виктория Булитко после начала полномасштабной войны больше сблизилась с родными, в том числе и со старшим братом Максимом.

"Мне кажется, во время полномасштабной войны я больше начала общаться со своими родными, чем с друзьями. Потому что я очень скучаю и волнуюсь. Запорожье — прифронтовый город, и каждый раз, когда читаешь новости об обстрелах, сердце сжимается. Сразу звонишь своим", – заявила актриса.

Максим старше Вика на полтора года. Как рассказала артистка, раньше эта разница была для нее очень значима, поэтому отношения сестры и брата складывались очень напряженно.

"В детстве мы часто дрались, цепляли друг друга и получали порки от родителей. Когда я уже стала взрослой, я почувствовала, насколько сильно люблю своего брата. У нас очень изменились отношения — они стали крепче. Возможно, потому, что я переехала в Киев и не так часто с ним вижусь. С годами ты все больше ценишь и дорожишь связью с родными", - признается Виктория Булитко.

Добавим, у другой звезды "Дизель Шоу" Яна Глущенко также есть брат. Александр на 6 лет старше звездной сестры. В детстве они постоянно дрались, но теперь у них хорошие отношения. Сейчас Саша служит в рядах ВСУ, поэтому актрисе не часто удается с ним увидеться.

Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.

Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.

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