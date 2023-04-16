Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в США, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное видео с намеками.

Судя по кадрам, Александр со своими друзьями готовят приятные "плюшки" для помощи украинским военным. В ролике можно увидеть шутливые намеки на это, собственно все видео сделано в шутливом формате. Сам Саша появился в ролике в игривом образе и ярком синем наряде, он весело пританцовывает, пока на фоне звучит весенний хит "Скоро вже буде Паска".

Александр Эллерт

В подписи к публикации Эллер шутливо и с намеками написал: "Скоро вже буде Паска… а потом новый выпуск "го, узнаем"… а потом контрнаступление… Так что заказывайте мясо… потом снова большое строительство… потом коронируем В. А… котлеты, курочка, колбаска…".

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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Саша, пусть твои слова будут пророческими. Нас ждет сколько всего долгожданного и интересного".
"Ваши слова к Богу!".
"Скоро будем ждать Победу! Захочется обнять всю нашу страну, жить мирно и счастливо".
"Я уже в ожидании нового выпуска! Будет то, чего мы еще не видели в предыдущих выпусках. Очень интересно!".
"Веселых мирных праздников".
"Хороший получился дизайн твоего логотипа".
"Вот и дождались Пасхи! Очень хочется увидеть новый выпуск, но все же, самое большое желание – как можно быстрее отпраздновать Победу!".

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