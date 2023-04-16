Популярный украинский исполнитель, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны взял в руки оружие и пошел защищать Украину, вступив в ряды ВСУ, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным праздничным фото с пасхальной корзиной и бавовной.

Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен в интересной локации где-то в Тель-Авиве, где сейчас гастролирует с благотворительными концертами. Перед камерой музыкант появился в нарядной вышиванке и с загадочной улыбкой на лице. В руках он держит корзинку с пасочкой, крашанками и другими вкусностями, а также с веточками бавовны, как будто на сто-то намекая.

В подписи к публикации Тополя написал: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Не изменяем украинским традициям! Свет всегда побеждает тьму. Помним об этом и верим. С праздником, украинцы!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Тараса, поздравляя его в ответ:

"Христос Воскрес!".

"Воистину Воскрес! Спасибо за концерт!".

"Воистину Воскрес! Мирного неба над головой вам".

"С праздником!".

"Воистину Воскрес! С праздником, Тарас! Верим в нашу Победу! Помоги, Боже, Украине!".

"Бавовна прекрасная".

"С Праздником! С Пасхой всех!".

"Очень красивый букет! С праздником, героев!".

"Поздравляю".

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