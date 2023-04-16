Популярный украинский исполнитель, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны взял в руки оружие и пошел защищать Украину, вступив в ряды ВСУ, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился очаровательным праздничным фото с пасхальной корзиной и бавовной.
Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен в интересной локации где-то в Тель-Авиве, где сейчас гастролирует с благотворительными концертами. Перед камерой музыкант появился в нарядной вышиванке и с загадочной улыбкой на лице. В руках он держит корзинку с пасочкой, крашанками и другими вкусностями, а также с веточками бавовны, как будто на сто-то намекая.
В подписи к публикации Тополя написал: "Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Не изменяем украинским традициям! Свет всегда побеждает тьму. Помним об этом и верим. С праздником, украинцы!". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Тараса, поздравляя его в ответ:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Женщина приняла военного ВСУ за российского "освободителя" и расстроилась, видео: "Не дождалась"
Оккупанты роют окопы в Крыму для двух целей, озвучены истинные причины: "Бессмысленная работа..."
ЧП в украинском порту: затонуло судно, кадры с места происшествия
Штраф до 68 тысяч грн: для дачников и жителей села приготовили "сюрприз"
"Христос Воскрес!".
"Воистину Воскрес! Спасибо за концерт!".
"Воистину Воскрес! Мирного неба над головой вам".
"С праздником!".
"Воистину Воскрес! С праздником, Тарас! Верим в нашу Победу! Помоги, Боже, Украине!".
"Бавовна прекрасная".
"С Праздником! С Пасхой всех!".
"Очень красивый букет! С праздником, героев!".
"Поздравляю".
Напомним, "Девочка, 44 годика": Великий из "Квартал 95" взорвал сеть пародией на скандальное интервью запроданки Лорак.
Как сообщала Politeka, "Я поняла, что…": Каминская из "НеАнгелов" в тигровых лосинах на насмешила украинцев.
Также Politeka писала, что "Заряжала всех": Мисс Украина-Вселенная Неплях пришла на популярное шоу и произвела фурор.