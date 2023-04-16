Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая после начала войны возобновила съемки своего трэвел-шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась с украинцами милыми праздничными фото и поздравила с Пасхой.

Как видно, на новых снимках Леся продемонстрировала свои пасхальные корзины и показала образ, который выбрала для похода в церковь. Так, на фото телезвезда позирует в модном сером тренче, под которым видно светлую кофту. Ее волосы спрятаны за красивым красным платком, а на лице легкий естественный макияж и очаровательная улыбка. Судя по кадрам, святить пасхальные корзины артистка ходила в родном Хмельницком вместе со совими родными.

В подписи к публикации Никитюк поздравил поклонников с праздником: "Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи! Пусть ангел-охранник оберегает вас от всех бед. Мысли пусть будут светлыми, а счастье в дом приходит с каждым новым рассветом. Миру вашему дому, победы нашей Украине!". Поклонники не прошли миом и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, поздравляя ее с праздником в ответ.

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