Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко заявил, что для него это звучит как вызов и возможность создать действительно оригинальное блюдо.
Как приготовить рыбный суп по улучшеному рецепту:
Ингредиенты:
- 3 средних картофеля
- 500 г минтая
- 100 г порея
- 100 г сливочного масла (82,5% жирности)
- 300 мл молока (2,5% жирности)
- 2-2,5 л воды
- Соль (по вкусу)
- Щепотка мускатного ореха
- Зелень для подачи
ШАГ 1: Очистите минтая от чешуи и внутренностей, вымойте и нарежьте на кусочки. Просолите рыбу и оставьте на 10-15 минут. Очистите картофель и порей, нарежьте их маленькими кубиками. На среднем огне разогрейте кастрюлю с 2-2,5 л воды.
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ШАГ 2: На разогретой сковороде из 50 г сливочного масла обжарьте картофель до золотистой корочки, помешивая примерно 10 минут. Добавьте на сковороду лук порей и обжаривайте все вместе еще 5 минут.
ШАГ 3: Переложите обжаренные овощи в кастрюлю с водой и на среднем огне доведите до кипения.
ШАГ 4: На другой сковороде из 50 г сливочного масла обжарьте до золотистой корочки каждый кусочек минтая. Переложите рыбу в другую кастрюлю, залейте молоком и готовьте на медленном огне 10 минут. Если у вас филе, убавьте время приготовления до 5 минут после закипания, потому что оно более нежное.
ШАГ 5: Насыщенное рыбой молоко перелейте в кастрюлю с овощами. Извлеките рыбу на тарелку и дайте ей немного остыть, затем разберите, убрав все кости.
ШАГ 6: После того, как картофель будет приготовлен, добавьте нарезанную рыбу в суп. Приправьте по вкусу мускатным орехом и солью, и дайте всем ингредиентам провариться еще 2 минуты.
ШАГ 7: Возьмите глубокую миску и переложите в нее половину супа.
ШАГ 8: Оставшуюся часть супа в кастрюле измельчите блендером до получения кремовой консистенции.
ШАГ 9: Поместите содержимое миски обратно в кастрюлю с супом и тщательно перемешайте. Если вы планируете сохранить суп на будущее, рекомендуется нагреть его на огне еще на 2 минуты.
ШАГ 10: Разлейте суп по тарелкам и посыпьте мелко нарубленной зеленью. Подавайте горячим с черным или отрубным хлебом, или с гренками.
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