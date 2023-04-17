Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева, которая с начала войны оставалась в Киеве, активно волонтерила и продолжает принимать участие в разных благотворительных инициативах и сборах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео, как кухарила вместе молодым популярным поваром на псевдо ЯнгШеф.
В ролике Даша и ее наставник – профессиональный повар, увлеченно готовят овощные голубцы с морепродуктами. Судя по кадрам, певица и повар отлично "сошлись характерами" на кухне, они гармонично готовят необычное блюдо, дополняя друг друга. В конце ролика Даша и ее наставник очень аппетитно дегустировали свое кулинарное творение.
"Вот скажи, что мы готовим голубцы. Спасибо за приглашение", - написала Астафьева. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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