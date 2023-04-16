Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а потом начал делать меткие пародии на россиян и все, что с ними связано. А в этот раз артист опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором сделал забавную пародию снова на Зеленского, а также на еще некоторых известных украинских личностей.

Так, Юрий в роли президента Зеленского сначала обращается к украинцам с милым поздравлением с Пасхой. А затем он начинает напевать песенку о контрнаступлении: "Скоро вже буде наступ", по известному всем мотиву тик-ток-хита "Скоро вже буде Паска". При этом в ролике появляются разные персонажи, типа Арестовича, Бориса Джонсона, Поворознюка, и других, которых также сыграл Великий.

В подписи к видео актер написал: "Всех православных христиан, поддерживающих Украину, хочу поздравить с Праздником Воскресения Христова! Пусть Бог хранит наших защитников и всех приближающих нашу Победу. Сегодня небольшая пародия на интернет-мем "Скоро уже будет Паска" и на очередной музыкальный шедевр от @MiusliUa, которой сейчас поет вся страна".

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