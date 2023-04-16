В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, что впервые в жизни самостоятельно готовил на Пасху целый праздничный стол.
"Паску, холодец, домашнюю колбасу и вот это вот все. Потому чувствую острую потребность не только возрождать украинскую кухню и традиции, но и хранить их своими руками. Жаль, что раньше этого не делал. Потому что всю жизнь ездил к родителям на Пасху, где мама отвечала за праздничный стол. А чтобы сам готовить, никогда. Мама все сама, все сама, а я оставался оторван от этого процесса. Теперь я сам себе мама (в сфере сохранения традиций). Ответственная, но очень прикольная роль. С праздником нас ", - написал шеф-повар.
Для пасхального завтрака Евгений Клопотенко составил следующее меню:
1. Мясной рулет
2. Паска по аутентичному рецепту
3. Украинские драгли (он же холодец)
4. Зиньковскую колбасу
5. Цвикли
6. Квашеную капусту
7. Пасхальные яйца, крашеные в каркаде и вине
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Поклонники в комментариях присоединились к поздравлениям и поддержали звезду "Мастер Шеф":
"Спасибо за вашу позицию и сохранение украинских традиций. Респект!";
"Лучшее, что мы можем сделать для своих детей, это передать традиции и научить их думать и разговаривать на украинском языке💙💛";
"Всему свое время! Это была миссия вашей мамы, вы дорастали до сознательного отношения к этой традиции. С праздником!".
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.