Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото с сыном-подростком, который уже по росту ее перегнал.
Как видно, на новых фотографиях Ирина и ее сын Андрей запечатлены в красивых локациях Абу-Даби. Перед камерой счастливая мама-продюсер появилась в простых широких джинсах и свободной темной футболке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к публикации Горовая написала: "Мой очень большой мальчик". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Абу-Даби. Emirates Palace. Волшебное место".
"Похож на маму".
"Когда это он так вырос?".
"Ого, как вырос и похудел".
"Со светлым праздником Пасхи".
"Такой взрослый".
"Очень хороший мальчик родился".
"Спасибо тебе, Ирина".
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