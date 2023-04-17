Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая активно развивает свой бизнес и продюсирует Надю Дорофееву, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные фото с сыном-подростком, который уже по росту ее перегнал.

Как видно, на новых фотографиях Ирина и ее сын Андрей запечатлены в красивых локациях Абу-Даби. Перед камерой счастливая мама-продюсер появилась в простых широких джинсах и свободной темной футболке, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Горовая написала: "Мой очень большой мальчик". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Абу-Даби. Emirates Palace. Волшебное место".

"Похож на маму".

"Когда это он так вырос?".

"Ого, как вырос и похудел".

"Со светлым праздником Пасхи".

"Такой взрослый".

"Очень хороший мальчик родился".

"Спасибо тебе, Ирина".

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