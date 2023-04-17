Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем поделился кадром со своими товарищами, чем вызвал ажиотаж в сети. Как известно, мужчина продолжает нести службу в рядах ВСУ, поэтому не так часто появляется в сети.

Как известно, с близкой подругой и коллегой по съемкам в музыкальном шоу «Голос країни» Тиной Кароль они знакомы давно. Даниэль также недавно рассказал, что поддерживает отношения с артистой, а она его по дружбе поддерживает не только словами.

«Ребята вы Герои и в истории Государства навсегда! Пикап довез вас счастливо на место, в нем была женская магия защиты. очень взволнованная и счастливая! (о пикапе -кто следил тот поймет 🫡)» - написала Тина под одним из кадров.

Отметим, артистка подарила Даниэлю и его товарищам специальный автомобиль, чтобы помочь на фронте. Коллеги и близкие Салема высказались об этом в сети.

Ранее мы писали, по словам Салема, самое страшное для него - это то, что у него возникли проблемы с психологическим здоровьем. По словам Даниэля, ему придется много работать со специалистами после войны.

"Я вообще не сплю. Это ужасно трудно. Мне нужно будет много работать с психиатрами, чтобы вылечить все те раны, которые я набил внутри".

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.