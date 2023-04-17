Катя Осадчая не отстает от звездных коллег и обратилась в праздник Пасхи к украинцам. Также звезда опубликовала фотографии с сыновьями от Юрия Горбунова в своем Инстаграм.

"Со светлым праздником, с Пасхой! Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой желанный покой. Мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего Героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе", - написала Катя в публикации.

Фанаты, включая Лилию Подкопаеву, жену Дмитрия Монатика, солиста Дзидзьо Михаила Хому, танцовщицу Илону Гвоздеву, мужа Юрия Горбунова и Лесю Никитюк, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"С праздником вашу чудесную семью";

"Воистину воскрес, мира и Победы нашей Украине";

"Воистину Воскрес! Пусть Господь благословляет вашу семью";

"Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью";

"Воистину Воскрес. Мира и Божьей милости";

"Взаим!!! Мира и благополучия Вашей семье и всем украинцам!!!";

"Катя, кулич выпекали сами или заказывали? Спасибо. С Пасхой!".

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