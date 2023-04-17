Катя Осадчая не отстает от звездных коллег и обратилась в праздник Пасхи к украинцам. Также звезда опубликовала фотографии с сыновьями от Юрия Горбунова в своем Инстаграм.
"Со светлым праздником, с Пасхой! Наши надежды, наши молитвы, наша общая на всех мечта. Пусть светлый праздник принесет такой желанный покой. Мира и согласия каждой семье. Молимся за каждого нашего Героя и за каждого украинца, и за тех, кто на небе", - написала Катя в публикации.
Фанаты, включая Лилию Подкопаеву, жену Дмитрия Монатика, солиста Дзидзьо Михаила Хому, танцовщицу Илону Гвоздеву, мужа Юрия Горбунова и Лесю Никитюк, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"С праздником вашу чудесную семью";
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Дело не в погоде: почему "на паузе" наступление ВСУ, о чем говорят военные
"Мы хотим нормальной жизни": украинские беженцы устроили протест в Европе, фото
"Царство Небесное Наталочке!": оборвалась жизнь знаменитой украинской актрисы
Ситуация резко накалилась на двух направлениях фронта, что известно: "Противник подтягивает резервы"
"Воистину воскрес, мира и Победы нашей Украине";
"Воистину Воскрес! Пусть Господь благословляет вашу семью";
"Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью";
"Воистину Воскрес. Мира и Божьей милости";
"Взаим!!! Мира и благополучия Вашей семье и всем украинцам!!!";
"Катя, кулич выпекали сами или заказывали? Спасибо. С Пасхой!".
Напомним, Осадчая призналась, как готовится к Пасхе
Также Politeka сообщала, что Осадчая отреагировала на запрет спортсменов выступать с россиянами
А еще Politeka писала, что Осадчая призналась, как относится к переносу празднования Пасхи