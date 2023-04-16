По словам популярной украинской актриса Ольги Сумской, количество погибших в результате вчерашнего обстрела в Славянске продолжает расти. Нельзя игнорировать такие трагедии и нельзя забывать.

«Кроме боли и ненависти в душе ничего не осталось… -летний мужчина и 65-летняя женщина. Таким образом, по состоянию насчитывается уже 11 погибших. Также возросло количество раненых – до 23 человек.

Под завалами еще остаются люди. Спасательные работы продолжаются… Светлая память погибшим» - написала Ольга.

Поклонники артистки также не были равнодушны, выразив свое мнение:

«Не понимаю, чего не уехать! Зачем рисковать…, эти же твари никого не пожалеют. Ребенка жаль…; Боль, ненависть, сочувствие родственникам погибших… ужас… Киев с Вами; Господи да когда все это кончится, когда все они уйдут с нашей земли?;

Когда к ним наказание небесное придет к тем извергам кацапским; я даже уже их ненавидеть не могу, просто дьяволы».

Также ранее Сумская добавила, на данный момент самая актуальная тема реабилитации наших детей во время этой страшной войны. Поэтому актриса решила рассказать об одном проекте, который создан для лечения вызванных войной психотравм у детей и их адаптацией к новой реальности.

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