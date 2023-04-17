Ольга Сумская поделилась, что встречала этот день в кругу близких, с семьей.Сегодня многие празднуют Пасху со своими семьями в разных регионах Украины, а также за границей. В Инстаграм звезды также поспешили поделиться кадрами из семейных встреч, вечеров и обычного отдыха на природе.
Младшая дочь и супруг Виталий Борисюк в Киеве отправились в церковь, чтобы освятить пасхи.
«Христос Воскрес, родные украинцы! Пусть Господь принесет долгожданную победу» - написала Ольга.
Поклонники поддержали пожелание Ольги, а также написали множество обращений:
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«Воистину Воскрес! Ольга Вячеславовна, со праздником поздравляю от всей души!; От всей души поздравляю вас с Праздником Воскресения Христова!; Пусть ваша жизнь и жизнь близких и любимых вами людей будут в гармонии, в здоровье, согласии в любви и мире!; как же вы изменились, повзрослели все».
Ольга Сумская часто рассказывает о себе и впечатляет образами. 56-летняя звезда старается подбирать классические наряды, изящные костюмы и впечатляет образами с акцентом на традиционный украинский стиль.
Ранее Ольга покорила миловидным образом в платье с нежно-бирюзовой цветастой вышивкой, дополнила образ ярким малиновым венком и аккуратной укладкой.
Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.
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