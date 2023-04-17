Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а несколько месяцев назад прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми фото и рассказала, как за тысячи километров от дома ходила в церковь святить пасху.

Как оказалось, Яна во время пасхальных праздников находится в американском Бостоне, где сейчас получает образование. Однако, даже вдали от дома и близких артистка нашла возможность отметить Пасху в украинских традициях. Так, Jerry Heil показала очаровательные кадры на выходе из храма, куда пришла с пасхальной корзиной, и призналась, что встретила там много украинцев.

"Христос воскрес! Сегодня благодарим Бога, наших защитниц и защитников за то, что мы живы и имеем возможность сегодня сесть за праздничный стол. За то, что прямо сейчас наши герои вместо того, чтобы быть рядом со своими семьями, отстаивают такую возможность для потомков! Если вы сейчас вынуждены быть вне дома. Это очень тяжело. Но где бы мы сейчас ни были – даже вдали от дома – если мы сегодня с украинцами, то мы с семьей! Я праздную в Бостоне, так как обучение в эти дни здесь не отменяют. Однако к радости, здесь в церкви встретила очень много украинцев, которых, надеюсь, скоро смогу пригласить на благотворительный бостонский концерт! Слава Богу и Украине в этот светлый день", - поделилась Шамаева.

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