Популярная украинская певица Христина Соловий, которая была подопечной Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а с начала войны много гастролирует с благотворительными концертами, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными кадрами со совей мамой, к которой приехала на праздники.
Так, на одной из фотографии Христина запечатлена с пасхальной корзиной в руках. Перед камерой она появилась в синих джинсах и нарядной нежно-желтой блузе с прозрачными объемными рукавами. На второй фотографии Соловий запечатлена в объятиях своей красотки-мамы, которая больше напоминает ее старшую сестру.
В подписи к публикации Соловий написала: "На эту Пасху я у мамы. Имею большое счастье сидеть за праздничным столом и воспроизводить многовековую украинскую традицию еще более упорно. Потому что уже без бабушки. А она очень хотела, чтобы ее внуки придерживались этих традиций. Христос Воскрес – Воскреснет Украина!".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"С праздником".
"Воистину Воскрес!".
"Счастливой Пасхи".
"Христос воскрес! Счастливых и мирных праздников, Христина".
"Птичка, с праздником!".
"Поздравляю с Пасхой! Христос Воскрес! Воскреснет Украина!".
"Красавица".
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