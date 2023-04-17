Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны остается в Украине, много гастролирует с благотворительными концертами и присоединяется к волонтерским проектам и инициативам, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и обратилась к поклонникам в честь праздника.

Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации, она держит в руках живого белого голубя. Перед камерой артистка появилась в облегающем черном платье ассиметричного кроя, которой подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы зачесаны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж, она смотрит куда-то в сторону, позируя фотографу.

В подписи к публикации Огневич напомнила украинцам, благодаря кому многие могут спокойно отмечать Пасху, и попросила задонатить:

"Самая большая мечта: Мирная Украина. А для этого нам нужна победа. Я благодарю военных, которые приближают Тот День и отдают самое ценное... Спасибо за возможность праздновать Пасху вместе с близкими, просыпаться в тылу и жить с надеждой, что все будет хорошо. Пожелание силы и выдержки находящимся в оккупации… Всем любви и мира, пусть свет ведет ваше сердце. В этот день прошу задонатить военным и тем самым выразить нашу безграничную благодарность и уважение и приблизить Победу".

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