На своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась одной из непростых историй среди женщин, пострадавших от действий оккупантов. Ведущая высказалась в Инстаграм, призвав не забывать о том, что сейчас происходит в стране.

«Мой муж очень любил кожаные браслеты. На одном из погибших был такой же браслет, как у него…» - одно из высказываний украинки, потерявшей возлюбленного.

По словам Ефросининой, нет слов, которыми можно было бы описать то, что переживают украинские женщины. То, что они вынуждены переживать – ад.

«На #Несокрушимая Мама нам приходится доставать их из самых тяжелых состояний и возвращать к жизни. Из-за безудержной боли, через реки слез и горя, они учатся жить снова. Учатся верить в жизнь и в себя» - признается Мария.

Одна из женщин высказалась о своем опыте, как важно проходить реабилитацию:

«Сделала это ради дочери. Теперь понимаю, насколько правильно это решение было. На первой встрече с психологом я все время плакала. Я просто все время плакала. А теперь могу улыбаться. Стала больше понимать себя, свои реакции» - поделилась одна из пострадавших.

В сети украинки были тронуты прочитанным и обратились к Марии:

«Какая важная программа! Как можно присоединиться к этому проекту?; Читаю и плачу; Держитесь, эта история задела меня; Людям приходится учиться жить заново. Как это ужасно».

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.