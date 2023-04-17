В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, что вместе с командой решил показать всю любовь украинцев к гречке, приготовив из нее монодесерт.

"Если меня попросят рассказать самую длинную историю любви, то я расскажу о любви украинцев к гречке", - шутит шеф-повар.

Они варили гречку, настаивали, жарили, сушили, запекали и находили ее лучшие состояния.

"Это все мы делали для того, чтобы вы закрывали глаза и чувствовали, что гречка – это гораздо больше, чем можно себе представить. И когда кажется, куда еще больше любить гречку – просто придите и попробуйте этот десерт. Он может вывести любовь на новый уровень", - подчеркнул Евгений Клопотенко.

Вообще зеленая гречка более полезна, чем термически обработанная, потому что в ней сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Есть несколько простых способов ее приготовления. Сначала гречку нужно промыть холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. А дальше есть два способа:

замочить крупу в холодной воде (в соотношении 1:2) на ночь. Если остается лишняя вода, просто слейте ее.

запарить в кипятке. Залейте гречку в миске или кастрюле кипятком (1:2) и закройте крышкой. Через 20-30 минут она будет готова.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.