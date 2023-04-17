В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, что вместе с командой решил показать всю любовь украинцев к гречке, приготовив из нее монодесерт.
"Если меня попросят рассказать самую длинную историю любви, то я расскажу о любви украинцев к гречке", - шутит шеф-повар.
Они варили гречку, настаивали, жарили, сушили, запекали и находили ее лучшие состояния.
"Это все мы делали для того, чтобы вы закрывали глаза и чувствовали, что гречка – это гораздо больше, чем можно себе представить. И когда кажется, куда еще больше любить гречку – просто придите и попробуйте этот десерт. Он может вывести любовь на новый уровень", - подчеркнул Евгений Клопотенко.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Устаревшие кастрюли": в Японии посмеялись над показательным бряцанием оружия россиян в Тихом океане
Дело не в погоде: почему "на паузе" наступление ВСУ, о чем говорят военные
Несчастье произошло с героем-братом Егора Крутоголова из "Дизель шоу": "Обломок от снаряда прошел насквозь"
Штраф до 68 тысяч грн: для дачников и жителей села приготовили "сюрприз"
Вообще зеленая гречка более полезна, чем термически обработанная, потому что в ней сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Есть несколько простых способов ее приготовления. Сначала гречку нужно промыть холодной водой несколько раз, пока вода не станет прозрачной. А дальше есть два способа:
- замочить крупу в холодной воде (в соотношении 1:2) на ночь. Если остается лишняя вода, просто слейте ее.
- запарить в кипятке. Залейте гречку в миске или кастрюле кипятком (1:2) и закройте крышкой. Через 20-30 минут она будет готова.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.