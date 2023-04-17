Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая решила организовать целую концертую программу в обновленном виде. Артистка начала делиться, что меняет репертуар и поинтересовалась, удачным ли был ее выбор.
По словам Поляковой, «В твоих объятиях» – одна из ее новых песен, которую она представила 8 марта в новом концертном шоу «Все будет хорошо».
"Не стріляй, прошу,
Я зараз не озброєна.
Душа моя оголена,
Як квітка на вітру…
Не стріляй, прошу,
В тобі бачу не воїна,
А свого коханого
В чиї руки я впаду.
У твоїх обіймах я
Відчуваю знов, що жива.
У твоїх обіймах я -
Квітка, що нарешті розцвіла" - представила Ольга также отрывок из своей песни.
«В топ-3 любимых, из новых, выпускайте!; Спасибо за отличную песню; Слезы текут сами по себе... Я бы назвала примадоной вас, современной эстрады!; получила удовольствие от просмотра;
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Это самое прекрасное что я слышала! Оля вы талант!; Эта песня отныне моя любимая; Великолепная песня; Песня в самое сердце ❤️ к сожалению актуальна» - ответили в сети.
Напомним, Полякова воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и стала певицей, собрав молодежную панк-рок группу. А в прошлом году она отправилась на учебу в Лондон.
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