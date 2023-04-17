Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая решила организовать целую концертую программу в обновленном виде. Артистка начала делиться, что меняет репертуар и поинтересовалась, удачным ли был ее выбор.

По словам Поляковой, «В твоих объятиях» – одна из ее новых песен, которую она представила 8 марта в новом концертном шоу «Все будет хорошо».

"Не стріляй, прошу,

Я зараз не озброєна.

Душа моя оголена,

Як квітка на вітру…



Не стріляй, прошу,

В тобі бачу не воїна,

А свого коханого

В чиї руки я впаду.



У твоїх обіймах я

Відчуваю знов, що жива.

У твоїх обіймах я -

Квітка, що нарешті розцвіла" - представила Ольга также отрывок из своей песни.

«В топ-3 любимых, из новых, выпускайте!; Спасибо за отличную песню; Слезы текут сами по себе... Я бы назвала примадоной вас, современной эстрады!; получила удовольствие от просмотра;

Это самое прекрасное что я слышала! Оля вы талант!; Эта песня отныне моя любимая; Великолепная песня; Песня в самое сердце ❤️ к сожалению актуальна» - ответили в сети.

Напомним, Полякова воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и стала певицей, собрав молодежную панк-рок группу. А в прошлом году она отправилась на учебу в Лондон.

Напомним, Полякова поделилась исповедью женщины, которая переживает сложный период

А еще Politeka сообщала, что Полякова похвасталась своим кулинарным талантом, показав результат

Также Politeka писала, что Полякова новым интервью вызвала недовольство известного режиссера