Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил милое видео с прогулки с собакой, которым насмешил украинцев.

Как видно, в ролике Анатолий вышел на прогулку с домашним любимцем – большой породистой собакой. Он присел на скамейку под пышным цветущим деревом. Перед камерой блогер появился в светлых джинсах, худи и темной жилетке. Он склонился над собакой и трепетно ее поглаживает, а животное в это время забавно высунула язык.

В подписи к публикации Анатолич написал: "Всем света в душе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена, отмечая, какая милая у него собака:

"Какое красивое видео".

"Этот язык, это нечто невероятное".

"Взаимно!".

"Айзочка".

"Какие милые".

"Собака огонь".

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