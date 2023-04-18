Известный украинский телеведущий, блогер и интервьюер Анатолий Анатолич, который с начала войны остается в Украине несмотря на законное право выехать, так как он отец троих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил милое видео с прогулки с собакой, которым насмешил украинцев.
Как видно, в ролике Анатолий вышел на прогулку с домашним любимцем – большой породистой собакой. Он присел на скамейку под пышным цветущим деревом. Перед камерой блогер появился в светлых джинсах, худи и темной жилетке. Он склонился над собакой и трепетно ее поглаживает, а животное в это время забавно высунула язык.
В подписи к публикации Анатолич написал: "Всем света в душе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена, отмечая, какая милая у него собака:
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"Какое красивое видео".
"Этот язык, это нечто невероятное".
"Взаимно!".
"Айзочка".
"Какие милые".
"Собака огонь".
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