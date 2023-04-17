Уже в мае пройдет Евровидение-2023, которое вместо Украины примет британский Ливерпуль. Но украинская сторона будет сильно интегрированная в проведение мероприятия, а сегодня стало известно, что Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль и группа Go_A выступят на финале проекта. Об этом сообщило "Суспільне Євробачення" в Инстаграм.
"В 2016-м я поделилась с миром своей личной историей, и благодаря Евровидению миллионы слушателей узнали больше о моем Qirim, о нас. Тогда и сейчас конкурс открывает необъятные возможности для сонграйтеров и авторов. Это территория свободы, где каждый может донести свой месседж в той или иной музыкальной форме", - сказала Джамала в видео, которое опубликовало "Суспільне".
Фанаты, включая Маричку Падалко и Джамалу, поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"А как же Злата Огневич, наша звездочка?";
"Национальная гордость Украины";
"Это очень важно для нас";
"Джамала и Тина Кароль на одной сцене. А интересно";
"надеемся, что организаторы все предусмотрели и сделали достаточно большую сцену";
"и они как нормально друг к другу относятся!";
"национальная гордость Украины".
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