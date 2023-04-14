Руслана Лыжичко, которая в 2004 году впервые принесла Украине победу на "Евровидении", дала концерт для защитников и высказалась о будущем.

Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, которая всеми силами поддерживает украинских защитников, продолжает впечатлять поклонников. На концерт к защитникам звезда пришла без лишнего пафоса - выбрала повседневную одежду, а также исполнила гимн.

"Мне бы хотелось поблагодарить всех, всех командиров, я хочу быть вашим бойцом. Я приехала сказать, поддержать вас" - обратилась Руслана к защитникам. Она рассказала, что решила встретиться с ними сразу после их возвращения из Херсона.

Рассказала Руслана и о своих выступлениях, вспомнив о тех, кто пиарится на данной теме: "Мы не говорим об этом, вообще об этом нельзя говорить, поэтому стараемся не афишировать. И не делаем с этого большого подвига. И по-чесному, артист должен так делать. Вот ты приехал, отдал частичку своего тепла, это сейчас не для всемирного афиширования. Всемирно мы говорим: дайте нам оружие. А с концертами мы сами разберемся".

По словам артистки, украинцам нужно мобилизовать все силы, даже в тылу, не проспать и не просмотреть эту войну, а быть активными и помогать всеми силами. Руслана отметила, что мы не сможет все время искать приют на чужбине, большинство людей все же хотят жить у себя дома, и для этого нужно быть активными даже в тылу.

Напомним, "Вы пример и мотивация": Гвоздева из "Танців з зірками" восхитила чудесами растяжки.

Как сообщала Politeka, "Все это не дорого": Дантес честно рассказал о своем решении на ближайшие два года.

Также Politeka писала, что "Это просто поджог": разведенная Квиткова устроила сеанс самолюбования и сняла на видео.