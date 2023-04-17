Популярная телеведущая Маша Ефросинина продолжает вести благотворительные концерты, раздавать интервью мировым СМИ, где рассказывает о войне в Украине. Кроме того, она развивает свой проект "Экзамен" на своем Youtube-канале. Предприниматель и инфлюэнсер Лера Бородина в рамках этого проекта дала интервью ведущей и рассказала об отношениях со своим бывшим - звездой "Лиги Смеха" Антоном Лирником.

Шоумен Антон Лирник еще до вторжения россии в Украину поехал зарабатывать деньги в москву. Его тогда засудили многие украинские коллеги. В октябре 2022 года он покинул россию и отправился в Турцию, где дает концерты детям украинских беженцев.

Его жена Лера Бородина рассказала Маше Ефросининой, что в последний раз он звонил ей еще в начале войны - это было в апреле 2022 году. При этом дочке тот звонил не так давно.

"Он переехал из рф и мы потеряли связь. Помогает украинским детям, беженцам, но мы потеряли связь. Для меня это было странно. Соня задает вопросы, на которые у меня нет ответов. И ей это тоже показалось странным, что они не общаются", - поделилась Лера Бородина.

Она также отметила, что у них никогда раньше не было каких-то суперконфликтов. Но она не хочет за него говорить, его защищать и оправдывать перед дочерью. Потому что они давно не часть жизни друг друга.

Напомним, Ефросинина похвалилась украинской красотой, но удивила выбором наряда.

Как сообщала Politeka, Ефросинина и Полякова заговорили о своих понтах и "яростном" обломе.

Также Politeka писала, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.