В этот раз популярная певица Тина Кароль представила подборку кадров, на которых позировала в черном дизайнерском платье с акцентом на декольте. Однако не элегантный образ звезды должен был привлечь внимание общества, а само обращение Кароль.

Артистка поблагодарила Британию за помощь, поддержку и общение.

«Когда вы стоите с нами плечом к плечу, мы чувствуем себя сильнее в нашем сопротивлении.

Это моя история о том, как поп-звезда превратилась в культурного дипломата. Как я могу защитить свою страну? Защищать свою культуру и ДНК. Это мост, который я пытаюсь построить между нашими странами. А свой личный фронт я назову Арт-Фронтом.

Голос – это связь и надежный магический мост с остальным миром. Моя миссия — культурная экспансия украинской музыки. Голос - мое оружие. Мы боремся за свободу» - добавила Кароль.

Она напомнила, что жизни украинцев под угрозой, не стоит забывать об этом, сами украинцы не должны.

Ранее артистка предстала в романтичном образе с синими цветами, как бы привлекая внимание именно к прическе и нежному виду.

Обошлась певица без трендовых нарядов, сделав акцент именно на весенней нежности и цветах. Это впечатлило ранее и Олю Полякову: "Боже, даже не знаю, как подписать такую красоту", подметила исполнительница.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.