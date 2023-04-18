Руслана Лыжичко, которая в 2004 году впервые принесла Украине победу на "Евровидении", поделилась эмоциональной историей.

Популярная украинская певица Руслана Лыжичко, ранее рассказала о помощи украинским защитникам. Как оказалось, большинство концертов и своих выступлений для воинов она не афиширует, чтобы не пиариться на военной теме.

Однако украинцы положительно реагируют на истории Русланы и вне концертой жизни, ведь артистка старается делиться самым интересным и актуальным на данный момент.

«Эти невероятные писанки подарила мне в Вашингтоне velida.kent, жена моего друга, бывшего Посла США в Украине, а сегодня Посла США в Эстонии George P. Kent.

Она рисует эти маленькие украинские шедевры, чтобы собирать таким образом донаты для ВСУ. Это уникальная форма единения через искусство стала едва ли не главным нашим вдохновением!» - поделилась Руслана под личными кадрами, на которых предстала в обычном домашнем виде.

«Спасибо, Русланочка, за твой неустанный труд и приближение победы, за поиск друзей для Украины; Вы так красивы, желаю вам счастливой Пасхи!; Счастливого праздника, благослови вас и вашу семью; Как хорошо» - поддержали в сети.

Рассказала Руслана ранее и о своих выступлениях, вспомнив о тех, кто пиарится на данной теме:

"Вот ты приехал, отдал частичку своего тепла, это сейчас не для всемирного афиширования. Всемирно мы говорим: дайте нам оружие. А с концертами мы сами разберемся".

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