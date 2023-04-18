Популярная украинская певица Алина Паш, которая в прошлом году выиграла Национальный отбор на Евровидение, но из-за скандалов не поехала представлять Украину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым видео, в котором показала стильные способы, как завязать платок, как она сама любит носить на голове.

Так, в ролике Алина появилась в модном элегантном образе – на ней широкий черный пиджак и темная водолазка с необычными украшениями. Пышные кудри артистки распущены, а затем она меняет прически вместе с разными способами завязывания платка на голову.

По словам Алины, платки на голове, это не только красивый аксессуар, но и способ прикрыть голову от ветра и холода. Так, певица предложила целых пять способов завязывать платок – сняла на видео и подробно рассказала, что и как делать.

"Йоу всем-всем-всем! Платки – это моя большая любовь. Поэтому покажу вам еще пять способов вязания платка, чтобы вы не думали, что этот – это единственный. Итак, вариант первый: Складываем платок по диагонали и, укутав вокруг головы, завязываем на узелок сзади. Вот так! Второй вариант тоже очень легок в воплощении: Платок так же складываем по диагонали, но теперь покроем им всю голову и начнем связывать спереди, заправляя внутрь оба конца платка. Как мне это любится! Номер три: Здесь сначала собираем наши волосы в пучок и оттого уже отталкиваемся: диагонально сложенный платок покрывает всю голову и фиксируется узелком на пучке. Уви, готово! Здесь уже врывается второй платок, четвертый способ. Собираем волосы сзади и делаем как я на видео из уже привычного нам платка, сложенного по диагонали – это база! Сверху покрываем чуть большим платком и заправляем то это внутрь. Такая получается красота. И последнее – берите платок как аксессуар и покрывайте им плечи", - написала Паш в подписи к видео.

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