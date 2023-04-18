Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал подробности конфликта со своим кумом Алексом Топольским, который поселился на Бали и вообще не интересуется ситуацией в Украине.

"Мне здесь подписчики отправили скрины моего кума Алекса Топольского, с которым у нас когда-то была дружба, а потом это все закончилось из-за разногласий во взглядах. Вы знаете, Саша решил ответить на вопрос, почему мы не общаемся. По его словам, я как друг не смог порадоваться его успехам, а вот проблемам наоборот радовался. Отвечать на такое я не буду, потому что не хочется, чтобы вы еще больше разочаровались в этом человеке", — заявил ведущий.

Но Слава отметил, что Топольский заблокировал у себя в Instagram и его, и даже его сына.

"Напомню, что мой сын — это его крестник, о котором он так тепло отзывался у себя в соцсетях и на проекте "Холостяк". Когда у него брала интервью Анна Олицкая и спросила, кто у него остался в Украине, о крестнике он, конечно, не вспомнил. Но мы в принципе к этому уже привыкли, а вы, друзья, делайте сами свои выводы. О себе могу сказать только то, что я долго терплю, а в какой-то момент просто вычеркиваю токсичного человека из своей жизни", - добавил Демин.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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