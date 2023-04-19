Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев показал редкое фото своей дочери, которой в феврале исполнилось 18 лет.

В этот раз на своей странице в Instagram Алан Бадоев трогательно рассказал о своей дочери. Лолита родилась в браке режиссера и его бывшей жены Жанны Бадоевой. Сейчас она живет и обучается за границей.

"Безграничная любовь и восхищение, Ло ❤️ Соскучился, вдохновляюсь даже фотографией", - написал режиссер под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали Бадоева и засыпали Лолиту комплиментами:

"Волшебная девочка.... Взгляд (мне кажется) едва с грустной тенью... Очень хорошее фото.... Нежное....";

"Классика. Нежная, изящная, тургеневская девушка. Сейчас таких мало - эксклюзив. Какая же трогательная ваша любовь к своей девочке. Счастья вам";

"Какая красивая изящная девушка! 😍";

"С каждым днем ​​все взрослее и красивее".

Между тем, пока в Украине идет полномасштабная война, бывшая жена Алана Бадоева и мама Лолиты, телеведущая Жанна Бадоева молчит о российской агрессии, продолжает работать в рф и спокойно путешествует по миру. Сейчас бывшая звезда проекта "Орел и решка" на одном из российских телеканалов ведет свое шоу "Жизнь других".

На молчание Бадоевой о войне обращала внимание украинская журналистка Алина Доротюк. Она заявила, что телеведущая не попала в "черный список" артистов, потому что о ней, вероятно, забыли.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана показала необычный способ помощи украинским защитникам.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина нарвалась на критику после нового провокационного видео.

Также Politeka писала, что Тина Кароль призналась, почему уехала из Киева петь за границей.