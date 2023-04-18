Популярный украинский телеведущий, шоумен, актер и продюсер Юрий Горбунов, который с начала войны принимает участие в благотворительных инициативах и работает на культурном фронте, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательные фото и видео и рассказал о концерте в Праге.

Как известно, в последнее время Юрий присоединился к необычному дуэту Александра Пономарева и Дзидзьо, и вместе с ними поет во время благотворительных концертов. А на свежих фото можно заметить, что у коллектива новый участник – Виктор Павлик. Правда, получилось так, что сценический образ у него другой. Если Горбунов, Дзидзьо и Пономарев вышли на сцену в роскошных сине-желтых вышиванках, то Павлик был в другой вышиванке, да и ростом он отличается.

В подписи к публикации Горбунов рассказал о пасхальном концерте в Праге: "Прага, благодарим вас! Вы невероятные! Пасхальный концерт-аукцион помог нам собрать около 48 тысяч евро на ВСУ! Для наших Защитников будут куплены автомобили, тепловизоры, дроны, для парамедиков – средства для спасения наших бойцов! Продолжаем работать! Продолжение следует! Слава ВСУ! Слава Украине!".

Напомним, "Илона, вы как яичко": Гвоздева из "Танців з зірками" в прозрачной блузе сверкнула идеальными ногами.

Как сообщала Politeka, "Этот язык, это нечто невероятное": Анатолич повеселил украинцев необычным видео с собакой.

Также Politeka писала, что "Ванюша был счастлив": жена Решетника из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном-именинником.