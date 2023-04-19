Популярная украинская певица Алина Паш, которая в прошлом году выиграла Национальный отбор на Евровидение, но из-за скандалов не поехала представлять Украину, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами из клипа и рассказала о песне, которая стала началом ее карьеры.

Как оказалось, речь идет о песне Алины "Битанга", которая принесла ей известность. По словам артистки, песня и клип вышли пять лет назад и многие узнали ее именно после этой композиции. Также Паш отметила, что всегда мечтала воспевать родной край, традиции и украинскую культуру, и песня "Битанга" помогла воплотить эту мечту.

"Битанге 5 лет! Благодарю Вас за миллионы прослушиваний! Съемки видео и выпуск песни Bitanga стали судьбоносными для меня. С них началась и Alina Pash, которую Вы знаете сегодня. 5 лет назад я пылала идеей творить о моем родном, теплом и уютном. О седых вершинах гор, о пылких сердцах, о колорите моего родного края. Так родилась Bitanga. И потом еще много-много хорошего. Желание воспевать свое родное не исчезает, ведь оно любит оно мне с каждым днем все крепче. Наверное, многие из Вас узнать об Alina Pash именно из этой песни. Да? Пишите в комментариях", - написала Алина в подписи к публикации.

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