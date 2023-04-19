Украинская актриса, певица и модель Даша Астафьева отреагировала на скандал с "арендой" животных.

Украинская актриса, певица и модель Даша Астафьева отреагировала на вопиющий скандал. Так, Одесский дельфинарий угодил в скандал с "арендой" животных. Там, как оказалось, специально для клиентов отеля решили ввести услугу сдачи животных. То есть, морских котиков, можно взять к себе в номер и делать с ними, что захочется.

Артистка не смогла молчать и эмоционально отреагировал на вопиющий случай в своих Инстаграм-Сториз.

История началась со странной фотосессии с животными одной из посетительниц отеля. Дальше один из блогеров тоже снял видео с морским котиком из своего номера. Бурная реакция людей не заставила себя долго ждать, однако в дельфинарии заявили, что морские котики - социальные, поэтому общение с людьми для них стало нормой.

Даша Астафьева назвала все происходящее "дном", сравнив такое поведение из российскими оккупантами: "Это такое дно, что я не имею слов! Чем эти идиоты отличаются от наших соседей??".

Знаменитость также призвала сделать все возможное, чтобы все кто причастен к сдачи животных в аренду, ответили по закону.

"Требуем наказание! Наказание всем причастным к этому насилию и издевательства над животными и людьми, страдающими от увиденного. Сделайте репост! Молчать нельзя!", - обратилась к украинцам Даша Астафьева.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.