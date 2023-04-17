Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле відео, як кухарила разом молодим кухарем на псевдо ЯнгШеф.

У ролику Даша та її наставник – професійний кухар, захоплено готують овочеві голубці з морепродуктами. Судячи з кадрів, співачка та кухар чудово "зійшлися характерами" на кухні, вони гармонійно готують незвичайну страву, доповнюючи одна одну. Наприкінці ролика Даша та її наставник дуже апетитно дегустували свій кулінарний витвір.

"Ось скажи, що ми готуємо голубці. Дякую за запрошення", - написала Астаф'єва. Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ну як можна бути таким харизматичним".

"Це просто розвал свідомості".

"Це пожежа".

"Кохані, обожнюю".

"Дашуля їсть теж найкрасивіше".

"Вогонь".

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