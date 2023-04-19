Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой уже третьего ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. А в этот раз звезда выложила эмоциональное видеообращение ко всем украинцам, которые продолжают слушать и смотреть российский контент.

В ролике Светлана появилась, держа в руках обломок мины, и сравнила этот кусок со смартфоном, с которого многие продолжают смотреть и слушать российский контент. По словам певицы, некоторые люди очень пренебрежительно относятся к выбору информации, которую они потребляют, тем самым неосознанно спонсируя российскую армию.

"Почему-то людям очень трудно осознать очень простую схему:

1. Ваш просмотр или прослушивание приносит автору деньги.

2. С этих средств автор платит налоги русской федерации.

3. Из этих налогов финансируется армия России.

ВСЕ. Очень просто. Каждый ваш просмотр или прослушивание – это обломок мины, убивающий наших Защитников, это кусок ракеты, летящий в наши города. Так что общего между Вашим телефоном и обломком мины? Возможно, именно вы спонсировали его прилет в мой дом. Так что всякий раз, когда рука тянется включить русское – знайте, вы убиваете наших защитников. ВСЕ – больше никакие отмазки не работают", - сказала Тарабарова в своем посте.

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