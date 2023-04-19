Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая осенью вышла замуж за своего возлюбленного блогерша Александра Волошина, чатсо делится в Instagram яркими публикациями и стильными фотосессиями. Так, в этот раз звезда выложила в сети несколько снимков, на которых позирует вместе с подругой.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена со своей подругой-блогершей Валерией Юрченко. Как видно, девушки собрались, чтобы поесть пиццы, и делают это весьма странно – наигранно соблазнительно. При этом и Аня, и ее подруга выбрали для этой фотосессии нескромные образы, а еще обе надели забавные береты на голову.

В подписи к публикации Тринчер написала: "А, какая атмосфера. Я обожаю гавайскую и @valeria__yurchenko. А какая ваша любимая пицца?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень вас люблю".

"Обожаю гавайскую и сырную, особенно с дор блю и бри, они прям топ".

"Я давненько не ела пиццу, так что даже не знаю, какая любимая".

"Раньше очень любила гавайскую, теперь еще четыре сыра. Посмотрела на фото, и себе пиццу захотелось съесть".

"Какие вы красавицы! Обожаю вас!".

"Ой, просто Барби".

"Такие красивые".

"Такие красивые девушки".

"Такие красивые".

"Вы так красивы".

"Невероятные".

"Какие вы классные. Обожаю вас".

"Какие качественные фото".

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