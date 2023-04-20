Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила очаровательные кадры из новой фотосессии во Львове.
Как видно, на новых фото Даша запечатлена в интересной локации с черными деревянными стенами. Перед камерой она пояивлась в необычном стильном образе – на ней маленькое черное платье с густыми рюшами, которое подчеркнуло тонкую талию. Элегантности образу добавляют модные черные сапоги до колен, которые визуально еще больше удлиняют ноги. Волосы Даши распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию Квитковой:
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"Даша, выглядите невероятно".
"В восторге, огонь".
"Какое красивое платье".
"Платье стильное".
"Очень милая".
"Красотка какая".
"Маленькое черное платье! Всегда уместный look, еще и на идеальной фигуре".
"Какая красавица".
"Боже, это что за красота неземная".
"Она так взглянула, что неудобно стало".
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