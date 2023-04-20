Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила очаровательные кадры из новой фотосессии во Львове.

Как видно, на новых фото Даша запечатлена в интересной локации с черными деревянными стенами. Перед камерой она пояивлась в необычном стильном образе – на ней маленькое черное платье с густыми рюшами, которое подчеркнуло тонкую талию. Элегантности образу добавляют модные черные сапоги до колен, которые визуально еще больше удлиняют ноги. Волосы Даши распущены и красиво уложены, а на ее лице легкий естественный макияж.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию Квитковой:

"Даша, выглядите невероятно".

"В восторге, огонь".

"Какое красивое платье".

"Платье стильное".

"Очень милая".

"Красотка какая".

"Маленькое черное платье! Всегда уместный look, еще и на идеальной фигуре".

"Какая красавица".

"Боже, это что за красота неземная".

"Она так взглянула, что неудобно стало".

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