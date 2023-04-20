Популярная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" Джамала активно выступает на благотворительных концертах. Также знаменитость пишет новые композиции и дает интервью. В рамках одного из них, знаменитость спела песню, которую для нее написал искуственный интеллект. Видео с импровизацией знаменитость поделилась в Инстаграм.
Украинская певица Джамала призналась, что для нее было полной неожиданностью это предложение от ведущих. В студии ее ждал музыкант, который сыграл на гитаре. Тем временем ведущий Тимур Мирошниченко взял трубу и также заводил ритм композиции.
Его сооведущая держала текст песни, которую для победительницы песенного конкурса "Евровидение-2016", написал виртуальный интеллект.
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"Рассказали о Ши (искусственном интеллекте), вспомнили о наших победах на Евровидении. Но, пропустили добавить, что я должна сейчас придумать песню и спеть ее, а так называемый искусственный интеллект составил только слова. А я сижу и жду, что сейчас просто начнет играть какая-то песня. В результате получилось 100 из 100, абсолютный экспронт!", - поделилась Джамала.
В комментариях пользователи сети восхитились импровизацией и похвалили артистку: "У меня до сих пор эта песня в голове! Надо выпускать, Джа! Было очень круто!", "Особенно последние строки крутые, где Украина победит в четвертое на Евровидении", "Вот что значит талантливый человек, круто получилось".
Напомним, Джамала неожиданно обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Джамала кардинально сменила имидж и показала результат.
Как Politeka сообщала, Джамала в образе с необычным венком заинтриговлаа фанатов.