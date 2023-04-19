Светлана Тарабарова, у которой уже есть двое детей, рассказала о рождении ребенка. Звезда поделилась соответствующими кадрами в своем Инстаграм, восхитив украинцев.

"Доченька, как мы тебя ждали) Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории.

Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории... Вырастай здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители. 19.04.23. 3.830. 54см. Спасибо всем за то, что вы с нами", - написала Тарабарова.

Жена Григория Решетника Кристина сразу же поздравила артистку: "Ура! Только вчера говорили с тобой, что вот-вот. и вот она – маленькая красавица уже на руках, невероятное счастье! Поздравляем и желаем доброй судьбы".

Лилия Ребрик тоже прокомментировала публикацию: "Счастье!!! Жизнь побеждает! Растите счастливыми!!!".

MamaRika также не смогла пройти мимо счастливой новости: "Аааааааа!!!! Кицюник, поздравляем! Ты героиня и большая умничка! Пусть малыши будут здоровы и растет в мире!".

Павло Зибров также опубликовал свои поздравления: "Мои искренние поздравления! Мира, добра и крепкого здоровья!! Обнимаю!".

Напомним, Тарабарова с обломком мины в руках надрывно обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Тарабарова на последнем месяце беременности представила дуэтную песню-реквием с Виталием Козловским

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик ответила на грубые комментарии, зацепив Сумскую и Астафьев



