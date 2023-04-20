Украинская актриса Анна Кошмал, которая стала популярной благодаря роли Жени в сериале "Сваты", очень эмоционально отреагировала на скандал, который вспыхнул в Одессе. Там, дельфинарий угодил в скандал с "арендой" животных. То есть, морских котиков, можно взять к себе в номер и делать с ними, что захочется. Своей реакцией знаменитость поделилась в Инстаграм-Сториз.

Анна Кошмал предложила посадить в клетку владельцев дельфинария и продавать билеты, чтобы люди могли прийти и посмотреть на настоящую жадность.

"А мы тем временем будем говорить, что им нравится жить в этой клетке, что их даже не бъют и кормят... Эксплуатация животных - это РАБСТВО! И нет в этом не капли любви к животным. Дельфинарий забрал свободу у животных и зарабатывает на них деньги! Друзья, призываю вас кенселить такие заведения!", - поделилась своей реакцией Анна Кошмал.

Стоит отметить, что аренду животных сейчас расследует полиция. Отмечается, что публикацию с сообщением об аренде за денежное вознаграждение морских котиков полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Полицейские пообщались с тренером животных, который пояснил, что котиков якобы никто в аренду не сдавал. Произошедшее квалифицировано как жестокое обращение с животными.

Напомним, Анна Кошмал из "Сватов" показала идеальную разминку после поезда.

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" побаловала украинцев фотографиями из Одессы.

Также Politeka писала, звезда "Сватов" Анна Кошмал честно показала, как тяжело работает, чтобы иметь хорошую фигуру.