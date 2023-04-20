Рамина Эсхакзай, которая состояла в отношениях с Евгением Прониным пять лет и собиралась замуж, решила разойтись с женихом. Об этом сообщает ЖВЛ в своем Инстаграм.
"Мы хотим сообщить, что мы больше не пара. Последние пять лет были наилучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств. Мы не хотим давать никаких комментариев по поводу причин нашего расставания. Грязного белья не будет", - передали слова Рамины в блоге.
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"Наверное снова контракт закончился как с Козловским";
"О, значит он скоро женится! примета 100%";
"Это уже 2 официальный жених, которого она бросила. Ребята проходите эту девушку";
"Ну кто она такая чтобы тратить деньги и снимать ее в ЖВЛ, вам просто нечего делать, она никто и звать ее никак. Кто ее ценит и уважает добро пожаловать на ее странички в соц сетях, но не больше, она никак не герой и на публичности не заслуживает";
"Она доброго слова не стоит. В шоу Холостяк снималась, это был ужас";
"Какая жалость. Красивая пара, умные, современные. Желаю им удачи".
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