Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила горячее фото, на котором появилась в непривычном образе.
Как видно, на новой фотографии Марина запечатлена в тусклой комнате с приглушенным светом, она стоит в необычной позе с вытянутыми руками. Перед камерой фитнес-тренер появилась в соблазнительном черном платье с веревочками, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Боржемская ничего не написала, оставила только черное сердечко-эмодзи. Зато поклонники тут же принялись комментировать новое фото телезвезды. Отреагировала на фото и телеведущая Леся Никитюк, которая написала: "Маринка".
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А другие написали:
"Очень красивое фото и тело! Вы меня простите, понимаю, что у меня никто не спрашивает, но если сделать немного томный взгляд, то это будет фото- шедевр!".
"Вау. Мариночка, как всегда, красотка".
"Невероятно красиво".
"Красавица".
"Красотка".
"Вау!".
"Королева. Вы невероятная".
"Красивая кошечка".
"Прекрасная".
"Просто очаровательная принцесса".
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