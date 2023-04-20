Авторский проект "Рік", посвященный годовщине полномасштабной российско-украинской войны, был выпущен 24 февраля и включал репортажи Дмитрия Комарова, снятые на горячих точках. В телеграмм-канале Комаров рассказал о новых подробностях, которые не попали в проект.

Комаров отметил, что кадры и интервью, снятые во время войны, имеют особую ценность и их нельзя просто оставлять на полках.

Кроме того, он добавил, что в процессе съемок проекта "Рік" было снято огромное количество материала, который не попал в финальный вариант, но имеет такую же ценность для исследования истории в будущем. Теперь можно опубликовать данные кадры.

В связи с этим стартует новый цикл под названием "Рік. За кадром", в котором будут показаны полные интервью, которые не вошли в оригинальный проект.

«По материалам, отснятым во время войны, наши потомки и документалисты будут изучать этот сверхсложный и очень важный период в нашей истории. Поэтому так важно оставлять как можно больше свидетельств нынешних событий» - добавляет Комаров.

По словам ведущего, зрители смогут узнать больше о том, что осталось за кадром, включая поразительные подробности за кулисами съемок и интервью с влиятельными военными руководителями Украины.

В новом проекте можно будет увидеть кадры и сами интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Главой ГУР Кириллом Будановым, Министром обороны Алексеем Резниковым, Главой Службы безопасности Василием Малюком и Президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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