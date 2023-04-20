Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны начала работать над новым репертуаром и переделывать российские песни на украинский язык, а недавно отыграла большой концерт с украинской программой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда довела украинцев до слез исполнением новой песни "Пташка".

В ролике Оля показала фрагмент со своего выступления, в нем она рассказала о фонде, которым опекается, а также о скрипаче Моисее Бондаренко, который записал мелодию доля ее песни прямо в окопе. А дальше исполнила свою новую песню "Пташка", которую посвятила медику Оксане Баландиной и ее мужу.

В подписи к публикации Полякова написала: "Моя новая песня "Пташка" посвящена потерявшей конечности во время обстрела медику Оксане Баландиной и ее мужу. Ее личная история настолько поразила меня, что я решила спеть об этой девушке в песне. Партию скрипки к "Пташке" исполнил военный скрипач Моисей Бондаренко, записав видео в окопе".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:

"Оля, вам подходит украинский и этот лирический глубокий стиль в музыке".

"Песня очень трогательная и до мурашек по коже. Нельзя сдержать слез".

"Сильно! У этой девушки на видео теперь есть эта песня, как вдохновение к жизни. Спасибо за таких сильных людей!".

"Очень хорошая песня! Очень чувственно".

"Невозможно слушать без слез. Очень чувствительная песня и невероятно хорошее исполнение. Спасибо вам".

"Невероятно чувственно песня. Спасибо, Оля, за такие эмоции".

"Это что-то… невозможно слушать без боли в душе за наш народ, за наших героев".

"Оля, лирические песни в вашем исполнении это что-то невероятное".

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