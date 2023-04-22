Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая станет ведущей "Евровидения-2023" от Украины в Ливерпуле, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милым кадром из закулисья евровиденской тусовки, на котором позирует в компании британских суперзвезд.

Как оказалось, Юлия сейчас во всю готовится к ответственной миссии ведущей "Евровидения" от Украины. Похоже именно там, в закулисье, она встретила британских звезд – актрису Ханну Веддингем и певицу Алишу Диксон. Они мило обнимаются и улыбаются на фото, как старые друзья.

В подписи к публикации Санина написала: "Вы чувствуете эту атмосферу?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, восхищаясь и оставляя комплименты:

"С далекого отбора 2016 года в качестве ведущей в 2023. Заслужено".

"Юля, вы как божья коровка ясная. Такая уж милая".

"Какая гордость. Вы без преувеличения заслужили это".

"Юлька, покажи им там класс".

"Гордость распирает".

"Вы лучшая".

"Какие крутые!".

"Красивые".

"Какие все красоты".

"Какие классные".

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