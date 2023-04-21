Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свой грандиозный концерт в Берлине и получила бурную реакцию от россиян.

Судя по видео, Светлана собрала огромный зал людей в немецкой столице и здорово зажгла. На сцену артистка вышла в узком красном комбинезоне и на шпильках, она пританцовывает в такт музыке, тем временем люди в зале достали телефоны и включили фонарики.

В подписи к публикации Лобода написала: "Вчера был потрясающий концерт в Берлине! Спасибо". Пользователи не оставили без внимания новую публикацию звезды, при этом в комментариях снова встал языковый вопрос. Примечательно, что больше всего артистку хейтят бывшие поклонники из россии, которые указывают ей, на каком языке выступать и говорить.

Тем временем фанаты звезды пишут ей комплименты и благодарят за концерт:

"Как всегда, божественно".

"Было очень круто, такая энергетика, второй день порхаю".

"Светлана, вот настоящий человек патриот своей страны".

"Благодарю вас! Это было невероятно круто!".

"Ты – суперзвезда! Шоу мирового уровня!".

"Ох, и круто было. Полночи не могла заснуть после концерта".

"Это было очень круто. Спасибо за эту энергию, эмоции".

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