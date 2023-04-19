Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а потом начал делать меткие пародии на россиян и все, что с ними связано, поделился в своем Instagram забавным видео. В нем артист показал, что иногда случается за кадром съемок его пародий.

Как известно, к Пасхе Юрий сделал веселое видео, в котором примерял образы известных деятелей – Зеленского, Арестовича, Поворознюка, Бориса Джонсона и других. В нем он поздравил с праздниками и намекнул на контрнаступление ВСУ, о котором в последнее время много разговоров.

Как оказалось, во время съемок этого ролика произошел забавный казус. Великий был в роли Бориса Джонсона с шапкой Укрзализныци, а съемки проходили на вокзале. И в то время, как персонаж должен был сказать несколько фраз, на фоне начало звучать объявление с вокзала. Не выходя из образа, комик подыграл и этому моменту.

В подписи к публикации Великий написал: "Тот момент, когда тебе просто нужно записать 3 фразы, а тебе постоянно что-то мешает. Смеемся – значит не сдаемся". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста.

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